2020 : Bienvenue dans une décennie de transition

La nouvelle décennie annonce une période de bouleversements significatifs alors que les années à venir seront cruciales pour assurer un avenir plus favorable à la planète et à ses habitants. Ces bouleversements sont inévitables si le monde veut atteindre ses objectifs ambitieux en matière de changement climatique et de développement durable, tout en assurant la prospérité.

Les dix dernières années resteront dans l’histoire comme le point de basculement ayant vu la finance responsable passer enfin au premier plan. Le secteur financier est désormais pleinement conscient de l’ampleur des défis mondiaux en matière de durabilité et de sa responsabilité dans la résolution des problèmes posés. La prochaine phase commence dès maintenant.

Nous pensons que les années 2020 seront une décennie de transition dans laquelle nous jouerons, en tant qu’investisseurs, un rôle central. La transition doit concerner quatre domaines principaux : l’environnement, la société, les pouvoirs publics et le secteur de la gestion d’actifs lui-même.

Un nouveau climat

Résoudre le problème du changement climatique sera le principal défi des années à venir. En tant qu’investisseurs, nous devrons nous attaquer à l’influence complexe – et parfois très dommageable – des entreprises sur l’environnement et la biodiversité.

Au cours de cette décennie de transition, les investisseurs devront également tenir compte des exigences sociales nouvelles d’une société en pleine évolution. La mutation rapide vers un monde à faible intensité de carbone créé de nombreux défis et opportunités pour les employeurs. Les entreprises devront notamment modifier leurs modèles économiques pour tenir compte de l’impact qu’elles ont sur les collaborateurs, tout en s’efforçant d’atténuer les effets du changement climatique. Dans la prise en compte des effets de l’automatisation et de la numérisation sur les employés, on observe une dynamique similaire. En outre, nous devrons lutter plus énergiquement contre les inégalités qui ont freiné la progression des entreprises, mais aussi de la société dans son ensemble. En tant qu’investisseurs mais aussi en tant que citoyens, nous avons le devoir d’utiliser nos voix pour corriger ces déséquilibres.

Un point d’inflexion pour le secteur

Nous considérons que les gouvernements et les régulateurs auront un rôle important à jouer. En réponse aux défis environnementaux et sociaux, la transition des années 2020 épousera une évolution majeure des cadres politiques, juridiques et réglementaires internationaux. Enfin, nous devons prendre conscience du rôle de notre secteur et reconnaître la nécessité d’une transition. Il est impératif que l’esprit d’activisme irrigue les sociétés de gestion d’actifs, qui doivent faire preuve de courage et mieux se faire entendre. Cela signifie qu’elles doivent se prononcer publiquement sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui nuisent aux investissements réalisés pour le compte de nos clients, mais aussi à la planète et à ses habitants au sens large.

Notre secteur doit adopter une approche proactive pour garantir que les investissements visent un impact positif, tout en remplissant notre responsabilité fiduciaire. En 2019, le programme renforcé d’actionnariat actif d’AXA Investment Managers a posé les bases de notre vision et de notre stratégie pour les dix prochaines années.

Établir des normes plus exigeantes

Nos actions s’inscrivent dans le cadre de la version révisée du Code de bonne conduite britannique, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, qui définit les directives en matière d’investissement. Bien qu’il couvre spécifiquement le Royaume-Uni, ce code est considéré comme une référence en matière d’engagement des investisseurs depuis son introduction en 2010, et de nombreux codes similaires ont été adoptés dans le monde entier. Parallèlement, la refonte de la directive européenne sur les droits des actionnaires, révisée récemment, s’est concentrée sur les questions de transparence.

AXA IM soutient résolument la transition qui voit notre secteur s’éloigner ainsi de la définition étroite de la responsabilité fiduciaire. La prise en compte des facteurs ESG, associée à l’alignement de nos décisions d’investissement sur les objectifs de nos clients, est fondamentale pour un investissement durable, actif et de long terme. Nous faciliterons les discussions stratégiques et réfléchies avec nos pairs afin de fixer des normes plus exigeantes dans l’intérêt de nos clients, de la planète et de la société au sens large.

Alors que nous sommes aujourd’hui sur la ligne de départ, le chemin à parcourir nécessitera imagination et pragmatisme afin de relever de nombreux défis redoutables. Au cours de la prochaine décennie, l’investissement actif devra notamment adopter une approche plus militante, qui intègre les enjeux de durabilité dans son ADN. Nous sommes déterminés à assurer un avenir meilleur, et ce travail commence aujourd’hui.

Bienvenue dans une décennie de transition.