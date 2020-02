Les gagnants et les perdants de 2020. Quelles classes d’actifs privilégier ?

Les points clés

L’année 2019 est spectaculaire ; 2020 s’aborde avec prudence et optimisme

Les classes d’actifs à potentiel en 2020, et celles avec un potentiel limité

Prudence et optimisme en 2020, après une année 2019 spectaculaire

Alors que 2019 laissait entrevoir une récession, ce fut un millésime étonnamment spectaculaire sur les marchés actions, et dans une certaine mesure sur le marché des obligations. Nous abordons 2020 non sans optimisme mais avec prudence, avec une surpondération sur les actions. Dans le graphique ci-dessous, souvent utilisé pour illustrer les bienfaits de la diversification, nous voyons que les classes d'actifs affichent des performances très aléatoires ; les gagnants et perdants sont rarement les mêmes d'une année sur l'autre.

Source : AXA IM au 31/12/2019

Les actions américaines et européennes ont été portées par l’assouplissement des conditions financières de la Fed et de la BCE, notamment. Bien représentées dans le S&P 500 (+ 31,5 %), la forte appréciation des valeurs technologiques explique notamment la surperformance de l’indice américain par rapport à l’Eurostoxx 50 au sein duquel les valeurs technologiques sont moins représentées.

Malgré une performance notable (+ 21,1 %) en 2019, les actions émergentes ont pâti (i) du ralentissement de la croissance en Amérique latine, en Chine ou encore en Turquie, (ii) des tensions économiques et politiques, des contestations sociales, et enfin de (iii) l’appréciation du dollar. D’une manière générale, les pays émergents sont sensibles à l’appréciation du billet vert.

Les matières premières (+ 8,6 %) affichent une performance modérée, notamment les métaux industriels du fait d’une croissance modeste du secteur de l’industrie qui a été pénalisé par le ralentissement de la croissance en Chine, premier consommateur de cuivre au monde. Le secteur industriel chinois a par ailleurs dû digérer les surcapacités des années précédentes.

Dans une année 2020 qui s’annonce modérée, nous privilégions plusieurs classes d’actifs

1. Les actions émergentes

Les prévisions de croissance des bénéfices sont en hausse

Le dollar devrait rester stable, voire se déprécier légèrement

Le commerce mondial devrait à minima rester stable voire rebondir dans le sillon de l’amélioration de la situation en Asie

Les valorisations nous paraissent attractives

La politique monétaire va probablement demeurer accommodante

2. Les actions européennes

Les investisseurs ont délaissé les actions européennes en 2019, comme le montrent les données de flux sur les ETF et mutual funds. Ces dernières devraient bénéficier d’un regain d’intérêt

Un rebond cyclique devrait avoir lieu. Dans ce contexte, nous augmentons notre exposition aux valeurs cycliques, comme par exemple le secteur de l’énergie, secteur sur lequel nous avons pris des positions tactiques

Le niveau de valorisation reste plutôt attractif relativement au reste du marché

3. Les obligations indexées à l’inflation

L’inflation est en phase d’accélération dans plusieurs régions, notamment en Europe

Les anticipations d’inflation implicites dans les prix de marchés sont selon nous trop basses

Les classes d’actifs sur lesquelles nous voyons le moins de potentiel en 2020

1. Les Govies américaines et européennes

Les banques centrales n’iront pas plus loin dans leur programme d’assouplissement quantitatif même si une normalisation de leur politique monétaire est peu probable

Le niveau des taux est historiquement bas, ce qui rend le portage très peu attractif

2. Le Crédit américain et européen

Les spreads de crédit se sont fortement resserrés ; la probabilité d’un resserrement supplémentaire est faible

Le niveau d’endettement des entreprises américaines est élevé

Le portage est assez faible

3. Les matières premières

Le pétrole se situe autour de sa valeur d’équilibre étant donné les perspectives d’offre et de demande

La valeur de l’or s’est appréciée en 2019, profitant de la baisse des taux ; les banques centrales émergentes ont vendu des devises - notamment du dollar - pour acheter de l’or. Ces deux facteurs pourraient être un peu moins favorables

En 2020, nous surveillerons tout particulièrement les élections américaines, la dette chinoise, l’endettement des entreprises américaines, le Brexit, le risque géopolitique et le dénouement de la guerre commerciale, notamment.

Nous pensons que les tendances telles que le paiement en ligne, la cybersécurité, l’internet des objets et la robotique restent attractives, et leur niveau de valorisation ne devrait pas être un frein face à leur croissance. Parmi ces sociétés*, nous retrouvons Check Point Software et Palo Alto dans la cybersécurité, Pagseguros dans les moyens de paiement au Brésil, et aussi Mastercard qui fait aussi partie de nos positions fortes. Nous apprécions aussi les « Med Tech », notamment celles implantées en Asie, comme Becton Dickinson qui fait partie de nos principales positions dans notre stratégie flexible multi-actifs globale.

Naturellement, nous piloterons l’allocation de manière active et réactive, en accord avec nos convictions. Face à plusieurs scenarii, nous ferons preuve d’agilité et nous chercherons à détecter les signaux de marché pour réaliser les mouvements tactiques que vous jugerons opportuns.

* Les entreprises citées ci-dessus sont données à titre d’exemple et ne présentent pas un conseil en investissement ou une recommandation de la part d’AXA IM.