Perspectives 2021

Après une période de 12 mois sans précédent, nous entrons en 2021 avec un peu de lumière au bout du tunnel. L'arrivée des vaccins signifiera, espérons-le, une réouverture rapide des économies et une éventuelle reprise cyclique généralisée des actifs à risque. Mais il est peu probable que le rebond économique se produise avant le second semestre de l'année. Dans l'ensemble, nous pensons que la fin de la pandémie et le soutien politique continu contribueront à un avenir meilleur. Nos Perspectives macroéconomiques 2021 évaluent ce à quoi ressemblera un monde post-coronavirus, "nouveau-normal", et soulignent les implications possibles en matière d'investissement.