Un investisseur responsable doit-il se limiter aux entreprises les plus vertueuses ?

Instinctivement, nous sommes tentés de penser qu’un investisseur responsable refusera catégoriquement d’investir dans des entreprises qui polluent, qui sont trop consommatrices de ressources naturelles ou qui ne sont pas à la page en termes de respect de la diversité. En réalité, il convient de nuancer le propos et de chercher à identifier quels sont les « bons élèves en devenir » en complément des entreprises qui, de longue date, ont adopté un modèle économique et des pratiques durables pour la planète.

Investir dans les entreprises aux ambitions vertueuses

L’investissement dans une entreprise qui affiche un faible score ESG aujourd’hui ne devrait pas forcement s’avérer rédhibitoire. Si la société démontre une santé financière solide et un programme de transition « Brown to Green » viable, qu’elle est accompagnée d’équipes dirigeantes impliquées qui se donnent les moyens d’atteindre leurs objectifs, le sujet mérite d’être étudié sérieusement. A ce titre, nous pensons que de nombreuses opportunités d’investissement peuvent être dénichées chez les acteurs qui agissent pour la transition, soit la mutation de leur modèle économique actuel vers un modèle plus soutenable et respectueux de l’environnement.

Cette approche s’est révélée profitable dans le temps. Fidèle à nos convictions, nous pensons que dans la durée, la performance boursière d'une société va suivre sa performance économique. Aussi, depuis le premier mandat d’investissement responsable d’AXA IM en 1998, nous avons accompagné de nombreuses sociétés dans leur développement mais aussi vers la transition. Voici quelques exemples inspirants.

Neste. La société finlandaise était à l'origine un raffineur pétrolier. Très tôt, les équipes dirigeantes – que nous avions rencontrées – avaient compris que ce ne serait pas viable à long terme. Neste a ainsi repensé son modèle économique et a su transformer son outil de production pour devenir aujourd’hui le leader mondial du bio carburant avec plus de 50 % de parts de marché.

Ørsted. Le producteur d’électricité offshore danois s'est fixé pour objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025 en passant d'un système de production d'électricité fossile vers un système de production d'énergie renouvelable. En 2018, Ørsted a d’ailleurs ouvert le plus grand parc éolien offshore du monde, situé en Angleterre.

Iberdrola. Le fournisseur d’énergie verte espagnol est également passé par une grande mutation au cours des 20 dernières années et continue d’augmenter son portefeuille d’énergies propres. Sa transition n’est pas terminée mais Iberdrola peut se targuer d’avoir significativement réduit ses émissions de CO2 pour devenir l’une des références européennes dans la contribution à la lutte contre le changement climatique.

Un contexte réglementaire favorable

Concrète et exigeante, la réglementation européenne SFDR entrée en vigueur le 10 mars 2021 vient préciser et catégoriser les solutions d’investissement responsable. Nous pouvons ainsi aborder l’intégration des critères ESG sous deux angles différents : une première approche défensive implique que la règlementation va progressivement rendre obsolète – car non rentables – les activités les plus consommatrices de ressources naturelles. La dimension offensive, quant à elle, implique que les entreprises qui apportent des solutions pertinentes aux problématiques ESG prendront de l’ampleur.

Aussi, nous l’avons constaté, l’intégration des critères ESG peut non seulement permettre de répondre à une grande partie des problématiques du monde moderne et n’est pas antagoniste avec la perspective de rendements financiers.

Investir dans les entreprises historiquement vertueuses

Investir dans les entreprises qui développent et commercialisent des solutions innovantes facilitant la transition énergétique, c’est faire le choix d’accompagner des entreprises vertueuses qui peuvent présenter des perspectives de croissance que nous jugeons attrayantes. Quelques exemples :

Tesla. Tesla est une société américaine qui développe et fabrique des véhicules entièrement électriques et des systèmes de production et de stockage d'énergie. Tesla a investi massivement dans le développement de véhicules électriques et reste un leader du marché en termes d'innovation. Ses lignes de production se sont nettement améliorées et fonctionnent désormais à plein régime et le constructeur automobile travaille pour prolonger la durée de vie de ses batteries bien au-delà de celle d'un véhicule. 100 % des batteries Tesla sont recyclées en fin de vie.

Alfen. Alfen est une société néerlandaise qui propose des stations de transformation, des systèmes de stockage d'énergie et des bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des solutions spécialisées dans l'automatisation, la gestion et la maintenance du réseau et des solutions énergétiques intégrées.

90 % des actifs sous gestion d’AXA IM sont classés articles 8 et 9 selon la réglementation européenne SFDR

Les questions ESG sont par nature des questions de long terme. Fidèles à nos convictions et à notre analyse, nous renforçons chaque année notre programme d’actionnariat actif et accompagnons les entreprises. Cela implique une analyse financière et extra-financière approfondie au travers de laquelle devront transparaitre la volonté, la trajectoire et les moyens nécessaires pour transiter vers un modèle économique plus durable et profitable.

Les gérants d’actifs qui souhaitent s’engager dans cette voie auront un rôle primordial à jouer et pourront, à travers leurs investissements, contribuer aux enjeux des populations et de la planète en favorisant la transition énergétique et le progrès social. C’est notre mission, et c’est ainsi que nous cherchons à apporter de la valeur à nos portefeuilles, et à nos clients.